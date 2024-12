ALLUMIERE - Messa di ringraziamento per la triplice vittoria al Palio e cena di saluto all'amministratore parrocchiale don Ivan: nella frazione di La Bianca è stato un giorno di grandi emozioni e di profonda commozione.

Si è svolta, infatti, giovedì pomeriggio nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes a La Bianca una messa di ringraziamento per i tre trofei vinti al Palio delle Contrade e a questa cerimonia ha partecipato tutta la Contrada e la comunità della frazione. Al termine della messa sono stati presenti i tre asini della scuderia biancarola.

La messa è stata animata dal coro parrocchiale. Al termine della messa si è svolta una partecipatissima cena al ristorante Da Rischio per salutare l'amministratore parrocchiale che in questi 5 mesi (dopo che don Salvatore ha dovuto lasciare il ruolo di parroco per problemi di salute) ha traghettato la comunità di La Bianca in attesa dell'insediamento del nuovo parroco don Fabio (cappellano don Fabio).

Durante la cena sono stati fatti cori in onore di don Ivan Leto e tutti a squarciagola hanno cantato: "Don Ivan uno di noi". Per salutare e ringraziare don Ivan (del quale nessuno dei biancaroli vorrebbe la partenza (il sacerdote andrà a fare il parroco a Torrimpietra) è stata a luo consegnata a nome di tutta la comunità una targa ricordo. Durante i saluti più di qualcuno (fra cui lo stesso amministratore parrocchiale) si è commosso. In pochi mesi don Ivan si è fatto amare da tutti: piccoli, grandi, giovani e meno giovani; si è fatto prossimo di tutti e ha saputo essere un buon sostegno per Luisa e Maurizio Torroni, ma anche per tutta la frazione tre mesi fa, quando è prematuramente scomparso Simone Torroni, uno dei perni biancoverdi. Don Ivan venerdì notte ha pubblicato un post di saluto per tutti i parrocchiani e per tutta la comunità.

"Carissimi amici di La Bianca, della Contrada, della nostra Parrocchia N.S. di Lourdes. Per me non è facile lasciarvi, ma continuo a fidarmi del Signore: Lui sa quale è il nostro bene sempre. I cinque mesi trascorsi in mezzo a voi come Amministratore Parrocchiale sono stati per me un tempo di grazia e di ulteriore crescita umana e spirituale. Grazie! - scrive don Ivan - ho servito questa Comunità così ricca di virtù, di vivacità, di tradizioni, con passione e amore. Ringrazio il Vescovo Gianrico per la sua amabilità: con lui ho condiviso l’affetto per questa Comunità e il vostro per me. Credetemi! Non mi è facile dirvi quello che provo: a tutti voglio dire grazie! Questi mesi sono stati intensi. Con il cuore colmo di commozione vi chiedo di continuare a pregare per me, come io continuerò a pregare per ciascuno di voi. L’ho sempre fatto. Custodite ciò che di buono ho cercato di donarvi. La Madonna di Lourdes, protettrice della Parrocchia, vi continui a proteggere. Vi benedico con immenso affetto, vostro Don Ivan". In poche ore in tanti (di ogni età) hanno scritto frasi di affetto e riconoscenza verso don Ivan.

Romina Scocco, assessora allo Sport e delegata alla frazione, sottolinea: "È stato un immenso piacere avere tra noi don Ivan: sono stati 5 mesi intensi che sicuramente non dimenticheremo mai, come non dimenticheremo mai il nostro don Ivan. Buon cammino".

Valerio Parigiani scrive: "Io personalmente ringrazio te per tutto quello che ci hai dato sia come sacerdote e sia come uomo. Hai attirato tanta gente con il tuo carisma. Hai acceso quella luce che si era spenta.Ti auguriamo un buon cammino". La catechista Rosella Marocchi invece scrive: "Buon proseguimento di cammino a don Ivan Leto: abbiamo avuto con lui 5 mesi intensi di emozioni forti, dolori e gioie, tutto vissuto con intensità di cuore. La cosa che più mi ha fatto piacere è avert visto "vivere" a don Ivan il paese in questi ultimi giorni, venire non solo a celebrare, ma anche per stare insieme. Come catechista son contenta di aver condiviso con lui la mia prima esperienza per le prime comunioni. Grazie di cuore a don Ivan".

©RIPRODUZIONE RISERVATA