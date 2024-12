ALLUMIERE - Oltre 70 persone hanno partecipato venerdì sera alla “Cena Solidale” a favore dell'associazione “Il Ponte” che si è svolta nella frazione di La Bianca. L'eccellente cena è stata cucinata in maniera magistrale dalle signore della Contrada La Bianca. È stata una serata molto piacevole all'insegna del buonumore e della solidarietà. Ognuno ha versato un contributo e il ricavato è stato consegnato direttamente all'avvocato Messina (presidente dell'associazione Il Ponte) durante la cena. Oltre al contributo raccolto con l'iniziativa è stata consegnata la donazione della frazione di La Bianca, il tutto in memoria dell’indimenticabile ex parroco e fondatore de Il Ponte, don Egidio Smacchia.

«Noi allumieraschi abbiamo avuto la guida straordinaria del grande don Egidio Smacchia e siamo orgogliosi di essere stati i suoi figli, ma siamo orgogliosi anche della grande opera meritoria che ha fatto don Egidio creando Il Ponte che è una meravigliosa realtà».

È stata una serata molto partecipata e sentita e sono stati presenti anche il sindaco di Allumiere, Luigi Landi, e il comandante della Polizia locale di Civitavecchia.

A fare gli onori di casa il parroco don Fabio Casilli che in pochi mesi è riuscito a creare un forte legame con i residenti di La Bianca e con i fedeli della parrocchia Nostra Signora di Lourdes. Don Fabio è stato un ottimo padrone di casa e ha accolto tutti con grande affetto ricordando l'importante finalità della serata in onore di don Egidio Smacchia che è stato un faro per i biancaroli e per tutta l'associazione “Il Ponte”.

Poi è stata la volta di una grande tombolata con il parroco che con la sua simpatia ha conquistato tutti.

«Don Fabio è ormai uno di noi - spiega a nome della frazione e della parroc

chia Sabrina Scocco, una delle biancarole doc molto vicina alla frazione - Don Fabio si è integrato molto bene ed è una persona e un sacerdote davvero in gamba». Molto bello lo scambio di solidarietà e amicizia fra il parroco don Fabio e il comandante della Polizia locale di Civitavecchia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA