CIVITAVECCHIA – Alla luce dell’iniziativa promossa ieri tra i pendolari, il Comitato Pendolari di Civitavecchia, Santa Marinella, Santa Severa interviene per chiarire alcuni aspetti, prendendo atto del comunicato pubblicato «da alcune persone fin qui non attive nel Comitato Pendolari. Precisiamo che il nostro Comitato – spiegano i presidenti Benedetto Risi e Denis Lauro – è nato da pendolari e per i pendolari, in modo apartitico e indipendente, e prosegue da oltre trent'anni con costanza e impegno. Con presidenti e volontari che si sono avvicendati nel tempo, siamo sempre stati presenti sui treni, alle fermate, nei tavoli con Trenitalia, RFI e Regione Lazio, con l’unico obiettivo di migliorare le condizioni di viaggio di chi ogni giorno utilizza la tratta FL5 per studio e lavoro». Dal 2012, Risi, Lauro, insieme a molti altri, portano avanti questo impegno «con regolarità e spirito di servizio, senza mai chiedere nulla in cambio e senza bandiere politiche. Siamo affiliati al Coordinamento FL5 e all’Osservatorio Regionale sui Trasporti (ORT), con il quale collaboriamo tramite il nostro referente di linea Andrea Ricci – ricordano - mantenendo un contatto costante con le istituzioni e con gli altri comitati lungo la tratta. Non si può apparire all’improvviso e rivendicare la paternità di un Comitato che ha una storia lunga e condivisa, tanto più se chi lo fa è legato ad un qualsiasi schieramento politico. La battaglia per il diritto alla mobilità è di tutti i pendolari e non può essere utilizzata per fini diversi da quelli del miglioramento del servizio e della tutela degli utenti. Il Comitato accoglie con favore tutte le energie nuove che desiderano dare un contributo concreto e costruttivo, ma invita tutti i pendolari a fare riferimento ai nostri canali ufficiali, ai nostri referenti e alla nostra mail, per garantire chiarezza, trasparenza e unità di azione. Continueremo a lavorare con serietà per contrastare ritardi, soppressioni e disservizi che affliggono quotidianamente la tratta, come facciamo da anni – hanno aggiunto – e siamo disponibili a confrontarci con chiunque voglia collaborare, mantenendo l’indipendenza e la serietà che da sempre caratterizzano il nostro Comitato. Grazie a tutti coloro che continueranno a sostenerci, con la loro presenza e le segnalazioni, per il bene di chi ogni giorno prende il treno».