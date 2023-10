FIUMICINO - Dopo il progetto di restauro e l’inaugurazione del complesso monumentale di Ssant’Ippolito, il sito archeologico sarà aperto al pubblico. Infatti,oltre al dipinto ,sono stati effettuati degli interventi di consolidamento della torre campanaria e di adeguamento dell’impiantistica dell’intero complesso.

La basilica (di origine paleocristiana) è, infatti, tornata a splendere grazie ad un Il progetto di restauro che è stato supportato da una serie di indagini scientifiche e approfondimenti diagnostici. L’intervento ha avuto la finalità di restituire leggibilità al manufatto mediante la risoluzione dei fenomeni di degrado e l’eliminazione dei precedenti interventi conservativi che, per tipologia di materiali o per scelte metodologiche, ne avevano alterato l’aspetto.

Oltre il dipinto sono stati effettuati degli interventi di consolidamento della torre campanaria e di adeguamento dell’impiantistica dell’intero complesso. Questo intervento ha richiesto la ricucitura delle lesioni presenti nella muratura dalla cortina in laterizi e ha previsto il posizionamento di catene e tiranti e di un cerchiaggio metallico posizionato a livello della torre: soluzione necessaria, per garantire l’eventuale reversibilità dell’intervento.

Sarà possibile visitare la basilica si sant’Ippolito gratuitamente a partire da sabato 7 ottobre fino a domenica 10 dicembre dalle 11 alle 14.30.

La Basilica si trova in Via Col Moschin, vicino Via Re di Puglia e per la visita non è necessaria alcuna prenotazione online.