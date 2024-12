FIUMICINO - Magistralmente diretta dal capitano di vascello Antonio Barbagallo, alla presenza del Sindaco Mario Baccini e di alte cariche civili e Militari, si è esibita , sabato 20 luglio, presso la Corte di Villa Guglielmi, la Banda Musicale della Marina Militare, comandata dal capitano di vascello Maestro Antonio Barbagallo che ha definito la location “un salotto a cielo aperto”.

La serata ha coinvolto un gran numero di cittadini che hanno potuto assistere, con ingresso libero, ad uno spettacolo di rara bellezza ed intensità. La conduzione della serata è stata affidata alla giornalista Emma Evangelista, che ha gestito l’evento con raffinatezza e puntualità. Hanno partecipato alla serata anche il presidente del Consiglio, Roberto Severini, assessori e consiglieri. Il repertorio proposto dalla Banda Musicale della Marina Militare, il cui organico è composto da un Maestro Direttore, un Maestro Vicedirettore , 102 orchestrali ed un archivista, tutti provenienti dai più famosi Conservatori di Musica, ha abbracciato diversi generi; dal sinfonico al leggero, dal jazz alle classiche marce militari, intonando brani come la “Corazzata Sicilia”, di Giacomo Puccini, Gaelforce di Peter Graham, La Ritirata di Tommaso Mario e Hallelujah di Leonard Cohen, interpretata dalla potente voce del soprano, Monica De Propris.

«È per me un immenso onore presenziare ad un evento di tale prestigio, che rievoca la storicità ed il valore di questa straordinaria scenografia, la Corte di Villa Guglielmi, uno dei luoghi simbolo più rappresentativi della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Mario Baccini nel suo discorso di saluto alla cittadinanza durante il quale ha espresso profonda gratitudine al Segretario Generale Giuseppe Alemanno, al Cerimoniale del Comune di Fiumicino ed al Direttore Artistico Massimo Guelfi, per l’organizzazione impeccabile.

«Come sindaco di questa città, - ha aggiunto - voglio ricordare che Fiumicino non è soltanto una città aeroportuale, ma un territorio polivalente con grandi vocazioni economiche e naturalistiche come quella marina, agricola, paesaggistica ed archeologica che vanta aziende rinomati in diversi settori ed una flotta peschereccia tra le più funzionali del Paese.

Un territorio che affonda le sue radici nelle antiche culture imperiali di Claudio e Traiano – ha proseguito il Primo Cittadino -.Sulle note della Marina Militare, possiamo trasformare Fiumicino anche nella capitale della musica. Auspico che in futuro sia possibile replicare questa magnifica performance nel Castello di San Giorgio a Maccarese - ha concluso il primo cittadino, ricordando che la Banda della Marina Militare è rinomata per le sue esibizioni sui più prestigiosi palcoscenici nazionali e internazionali, tra cui il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, raccogliendo ovunque, uno straordinario successo di pubblico e critica.

Da quest’anno, la Banda Musicale della Marina Militare ha stipulato un protocollo d’intesa con la Regione Lazio ed avviato una collaborazione con le scuole primarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla musica. Un impegno didattico che mira a promuovere e divulgare la cultura musicale italiana, riconosciuta ed apprezzata a livello globale.

Tra i tanti impegni, la Banda della Marina Militare, a fine agosto, avrà l’onore di accogliere a Tokyo la nave scuola Amerigo Vespucci , varata il 22 febbraio 1931, considerato uno dei velieri più belli e celebri del mondo e progettato per addestrare gli ufficiali della Marina. Per la sua capacità di rappresentare attraverso la musica l’impegno della Marina nel sociale e negli aiuti umanitari, nel 2004 è stata insignita del prestigioso “Cavalierato di Pace” dal Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi. Significativa, sempre nell’ambito degli aiuti umanitari, è stata l’attiva partecipazione alla realizzazione del CD/DVD dal titolo “The Man hit the Mac”, per aiutare i bambini di Haiti dopo il tragico terremoto del 2020.