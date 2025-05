TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia ha confermato con apposita delibera di giunta il tratto di spiaggia sul litorale sud, nei pressi del rimessaggio “La Rosa dei Venti”, come spazio ufficiale per la pratica del Kitesurf. L’obiettivo del Comune di Tarquinia è quello di promuovere in modo regolamentato il kitesurf, sport in crescita anche sul litorale tarquiniese, garantendo sicurezza per tutti e maggiore valorizzazione turistica del tratto sud della costa. L’area sarà attiva fino al 30 settembre, dall’alba al tramonto, e dotata di un corridoio di lancio per permettere l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli sportivi. L’amministrazione comunale ha previsto che tutti i praticanti dovranno disporre di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. I dati anagrafici degli sportivi dovranno inoltre essere comunicati alla Capitaneria di porto e agli uffici comunali, direttamente o tramite le associazioni sportive che li rappresentano. Nel disciplinare allegato alla delibera è prevista anche la possibilità di stipulare convenzioni con enti, scuole e società per garantire il rispetto delle norme. L’area, comunque, resterà ad uso pubblico e gratuito, e sarà delimitata con segnaletica visibile. Le sanzioni per chi viola le regole vanno da 100 a 1.000 euro.

