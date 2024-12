S. MARINELLA – “Come rappresentanti dei partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, portavoce dei tanti cittadini che ci seguono, riteniamo necessario sollevare pubblicamente alcune riflessioni che toccano il tema fondamentale della trasparenza amministrativa e dell’opportunità etica delle scelte politiche”. A parlare sono i responsabili del coordinamento cittadino dei partiti di centro destra. “Situazioni che, seppur nel perimetro della legge, potrebbero alimentare tra i cittadini dubbi più che legittimi, perplessità che non possiamo ignorare, ma che siamo chiamati ad affrontare con la massima chiarezza. Nello specifico, ci riferiamo alla delicata posizione del consigliere Jacopo Iachini, il quale, è bene ricordarlo, figlio del presidente della Santa Marinella Servizi, la partecipata comunale. Il consigliere partecipa regolarmente alle votazioni su decisioni che riguardano la ditta di cui suo padre è presidente. Una domanda ci sorge spontanea, e chiediamo per conto dei cittadini, può questa circostanza, anche solo percepita, non configurarsi come un conflitto di interessi? Non siamo di fronte ad una situazione in cui il rischio di mescolare interessi privati con il ruolo pubblico potrebbe minare la fiducia della cittadinanza nelle istituzioni? A nostro avviso, è doveroso sollevare queste domande, perché non stiamo parlando solo di rispetto della legge, ma di trasparenza, correttezza e opportunità morale. Ci chiediamo, inoltre, se non sia necessario prendere in considerazione l’adozione di misure specifiche per evitare che tali situazioni, seppur formalmente corrette, possano continuare a generare zone d’ombra difficili da giustificare. Passiamo poi al tema altrettanto rilevante, della pulizia del terreno adiacente alla spiaggia gestita dallo stesso consigliere Iachini, qui le domande che ci poniamo e che poniamo all’amministrazione, il privato che ha messo a disposizione il parcheggio e che ha richiesto il servizio di pulizia alla Sms ha presentato regolare richiesta? Il pagamento per tale servizio è stato effettuato secondo le procedure idonee e le norme previste? Anche su questo punto, i cittadini meritano risposte chiare e puntuali”. “Infine – concludono FdI, Forza Italia e Lega - alla luce di queste considerazioni, crediamo sia giunto il momento di riflettere seriamente sulla presidenza della partecipata comunale. Non si tratta solo di garantire la correttezza delle nostre istituzioni, ma anche la loro percezione da parte dei cittadini. Vista anche la situazione di incuria in cui versa il verde pubblico di Santa Marinella e Santa Severa, e l’aumento sconsiderato senza alcuna programmazione dei parcheggi a pagamento, si denota come il presidente della Sms non abbia portato alcuna miglioria dal suo insediamento. Sollecitiamo una revisione della presidenza che non dovrebbe essere vista come un atto contro qualcuno, ma come una misura necessaria per prevenire situazioni che rischiano di apparire moralmente ed eticamente discutibili”.