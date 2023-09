CIVITAVECCHIA – Anche a Civitavecchia giovedì prossimo, 21 settembre, alle 12 suoneranno contemporaneamente gli smartphone, con un suono diverso dai classici suoni impostati personalmente da ogni utente, segnalando l’allarme.

Scatta infatti il “messaggio test” di IT-Alert, un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso: lo scopo di far conoscere il nuovo strumento e di divulgare il relativo sito web in cui, chi vorrà, potrà compilare un questionario utile a migliorare il servizio in futuro.

IT-Alert, infatti, si affianca ai sistemi di allarme già esistenti anche a livello locale, non è salvifico in sé, ma è finalizzato, rispetto a un determinato evento avvenuto o imminente, a consentire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo. Si basa sulla tecnologia "cell-broadcast”, per cui, una volta attivato un allarme per una data zona, viene trasmesso un messaggio unidirezionale dai ripetitori GSM verso i dispositivi presenti nella relativa zona di copertura. Il messaggio IT-alert viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso e abbia un cellulare attivo. Il sistema non invia un SMS, non utilizza nessuna app, non raccoglie nessun dato del dispositivo, compresa la posizione. La stessa tecnologia è utilizzata da tempo in molti paesi europei e non in caso di gravi emergenze.

Nessuna azione sarà richiesta da parte dei destinatari, se non prendere visione del messaggio ed eventualmente compilare il questionario che verrà indicato nel messaggio stesso che potrà essere utilizzato anche per segnalare eventuali problemi. Anche coloro che, trovandosi nell’area interessata dal test intorno alle ore 12, non dovessero ricevere alcuna notifica di IT-alert potranno compilare il questionario proprio per segnalare questa mancanza. Le attività in corso sul telefono non subiranno interruzioni ma sarà necessaria la presa visione del messaggio per tornare alla schermata standard.

E anche la Protezione civile di Civitavecchia – che nei giorni scorsi ha lanciato la sua App Alert System che si affianca a quella nazionale – si sta preparando per il test di giovedì prossimo: volontari infatti saranno presenti nei punti nevralgici e maggiormente frequentati come stazione ferroviaria, porto ed ospedale, per assistere gli utenti e soprattutto verificare l’effettiva copertura, per dare un riscontro più preciso a livello centrale.

«Si tratta di strumenti importanti – ha confermato il coordinatore della Protezione Civile Valentino Arillo – ed è giusti iniziare a saperli gestire, per non farsi trovare impreparati in caso di emergenza. Quindi nessuna paura, ma l’invito ai cittadini a porre la giusta attenzione a quello che si sta facendo al momento del test».