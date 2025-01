S. MARINELLA – Sono giorni questi, in cui migliaia di ragazzi che escono dalle elementari o dalle medie, devono decidere a quale scuola superiore devono iscriversi. Per avere le idee più chiare, i dirigenti scolastici organizzano da anni un Open Day per mostrare e spiegare ai giovani di domani, perché è utile frequentare le loro scuole. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha da pochi giorni comunicato lo spostamento dei termini di presentazione per le iscrizioni alle scuole, per l’anno 2025-2026. Le domande si potranno presentare dal 21 gennaio fino al 10 febbraio e non più dall’8 al 31 gennaio. Una importante novità che cambia le tempistiche per le iscrizioni a tutte le prime classi delle scuole dell’infanzia, delle elementari, delle medie e delle superiori. Sono infatti previsti nuovi incontri di orientamento e Open Day nelle scuole cittadine, rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. “Invito i nostri giovani concittadini e le loro famiglie – dice il sindaco Tidei - a visitare le scuole del territorio e valutare l’offerta proposta. la nostra amministrazione ha investito sull’edilizia scolastica con l’obiettivo di consegnare ad alunni e personale, ambienti curati ed efficienti, che rendano confortevoli le tante ore trascorse in aula”. Domani, dalle 9 alle 12, in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Piazzale della Gioventù, è previsto un Open Day, organizzato dalla dirigenza scolastica in collaborazione con insegnanti e alunni. “Sarà l’occasione per vistare le scuole ed avere un “assaggio” dell’offerta formativa - spiegano le delegate alla pubblica istruzione Ileana Giacomelli e Sonia Cervellin- i futuri alunni, sia dell’infanzia, che della primaria e della secondaria di primo grado, saranno accompagnati a conoscere più da vicino i corsi e le attività proposte dall’Istituto”. Anche il Liceo Scientifico e Linguistico Galileo Galilei, è pronto ad accogliere i prossimi studenti, e lo farà domani 11 gennaio dalle 10 alle 13 e il 19 gennaio dalle or10 alle 12. I cancelli si apriranno per far conoscere il percorso di studio, aule, laboratori, palestra. “Il Liceo Galilei ha una lunga storia legata allo sviluppo della nostra città – ha concluso il sindaco - ha contribuito alla formazione di tanti giovani divenuti professionisti stimati in ambito medico, scientifico e non solo. Da qualche anno si è aggiunto il Liceo Linguistico per offrire una scelta nuova e specializzata nelle lingue straniere”. Il 23 e il 25 gennaio, porte aperte anche alla Scuola Santa Teresa del Bambino Gesù, dove verrà presentata l’offerta formativa e i servizi proposti dalle scuole dell’infanzia e primaria.

