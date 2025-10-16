MONTALTO - Con il secondo “Memorial Claudio Cecchelli”, il campo sportivo Incotti cambia nome.

Dalla volontà della asd Aurelia Accademy, della asd Maremmana 1934 e del Comune di Montalto di Castro, il campo sportivo è stato infatti intitolato al concittadino castrense Claudio Cecchelli.

«Claudio credeva nei giovani e nello sport quale occasione per crescere insieme e con i giusti valori - affermano dal Comune di Montalto - L’impegno mostrato nell’ambito sociale, il suo operato nella Misericordia di Montalto e il tempo investito su quel campo da gioco in favore dei giovani, è il motivo per il quale il centro sportivo Incotti non poteva che essere a lui intitolato. All’evento erano presenti la famiglia Cecchelli, l’amministrazione comunale, l’asd Aurelia Accademy, la asd Maremmana 1934, la Misericordia e i tanti giovani che frequentano il campo.

