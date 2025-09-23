PHOTO
MONTALTO DI CASTRO - A causa di un intervento urgente di riparazione sulla rete idrica, in località Borgo Vecchio, frazione di Pescia Romana, sarà interrotto il flusso idrico il 24 settembre dalle 14 fino al termine dei lavori (presumibilmente ore 19, salvo imprevisti).
Le zone interessate dall’interruzione sono: le utenze da sud dell’Aurelia fino alla strada del Chiarone e le zone limitrofe.
«Durante e dopo l'intervento - fa sapere il Comune di Montalto - potrebbero verificarsi: torbidità dell'acqua, abbassamenti di pressione e presenza di aria nella rete».