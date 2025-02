S. MARINELLA - Da lunedì, riprendono gli interventi programmati sulla rete idrica da parte di Acea Ato 2, che ha affidato i lavori alla società Cebat, per la condotta idrica in via Valdambrini. La comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli, ha emesso un’ordinanza di variazione della viabilità, per consentire l’apertura del cantiere, che procederà all’esecuzione di lavorazioni di bonifica della condotta potabile interrata tra il civico 45 e Via Calabria. Nel provvedimento, è prevista l'istituzione della disciplina di divieto di transito, sosta e fermata ambo i lati nel tratto di strada interessato, procedendo a step dal civico 45 a Via Capotosti, da Via Capotosti a Via Umbria, da Via Umbria a Via Sicilia, da Via Sicilia a Via Emilia Romagna, da Via Emilia Romagna a Via Sardegna, da Via Sardegna a Via Calabria. Sarà consentito il transito dei residenti fino al blocco di chiusura dei vari tratti sopraindicati, in quanto nello step, che prevede chiusura totale della carreggiata, verrà consentito solamente il passaggio pedonale, dalle 8.30 per le intere 24 ore da lunedì a venerdì, lasciando aperta al libero transito le giornate di sabato e domenica, fino a fine lavori. La Polizia Locale vigilerà il rispetto dell’ordinanza, adottando tutte le misure previste, tra cui la rimozione forzata a mezzo carro attrezzi, fino al termine dei lavori. Potranno transitare i mezzi di soccorso e delle forze di Polizia fino al blocco di chiusura di volta in volta interessato. La ditta esecutrice di lavori ha il compito di collocare la segnaletica da cantiere con modalità visibile anche in ore notturne con adeguate lampade, per i lavori che si protraggono in orario serale, come previsto dal Codice della Strada. La Cebat, dovrà inoltre predisporre personale addetto al servizio di viabilità e qualora le condizioni lo permetteranno riaprire prontamente in sicurezza la strada al fine di ridurre i disagi agli automobilisti. “L’amministrazione comunale chiede la massima collaborazione da parte dei cittadini nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza – dice l’assessore Andrea Amanati - con l’impegno che al termine dei lavori, il quartiere avrà un sistema idrico potenziato e moderno. Questi lavori sono necessari e indispensabili, perché risolveranno le criticità idriche dell’intero quartiere, che verrà riqualificato con la asfaltature delle strade e un riordino generale delle condizioni di viabilità”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA