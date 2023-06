VETRALLA – Sabato prossimo alle 18, nel giardino di palazzo Paolocci, si terrà la presentazione del libro “Interferenze a lago di Vico” di Massimo Marano, pubblicato dalla casa editrice Davide Ghaleb. Dialogheranno, per l’occasione, Diana Ghaleb e l’autore Massimo Marano.

Luca Marano leggerà un brano dal libro. A fine presentazione verrà offerto un aperitivo di saluto.

“Interferenze a lago di Vico” è la storia di Mark e Carole, due innamorati che trascorrono la loro vita romana fra una battuta e l’altra fino al giorno in cui una chiamata sul cellulare di Mark sconvolgerà la loro vita.

La linea intercettata involontariamente dal nuovo dispositivo di Mark trasmette la voce di un tenente dell’esercito italiano che li informa di un imminente attacco nei pressi di Ronciglione. I due si avventureranno in un viaggio inaspettato insieme a Manuela, una sconosciuta incontrata per caso, Azzaria, un politico corrotto, e Antonio, il fedele autista di quest’ultimo. Massimo Marano è un ex bancario in pensione dal 2019. Sposato e padre di due figli, è residente a Viterbo e domiciliato a Roma. Amante della Tuscia, fin dall’infanzia ha trascorso molto del suo tempo tra Ronciglione e il lago di Vico dedicandosi al bricolage e alla scrittura di brevi romanzi di fantasia e semplici storie dialettali in rima baciata. Il suo carattere ottimista lo aiuta ad affrontare serenamente la vita sociale.