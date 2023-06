LADISPOLI – Da oggi è vietato utilizzare la spiaggia adiacente di Porto Pidocchio sia per prendere il sole che per le attività di pesca amatoriale. Una ordinanza firmata dal nuovo Direttore Marittimo del Lazio, Michele Castaldo in sinergia con il comandante della Capitaneria di porto di Ladispoli-Marina San Nicola, Cristian Vitale. Nello specchio d’acqua antistante – recita il provvedimento – è interdetta la balneazione, la pesca, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità. «Sono esclusi dal predetto divieto le unità – si legge - da pesca e da diporto che sostano nel tratto di arenile denominato Porto Pidocchio, nonché le unità navali delle forze di Polizia e di soccorso». Sarà ora compito del comune di Ladispoli provvedere a posizionare gli appositi cartelli per turisti e residenti affinché non si avventurino su quel tratto di arenile che costeggia il torrente Sanguinara. L’autorità marittima ha di fatto ritenuto necessario garantire la sicurezza della navigazione e, contestualmente, salvaguardare la pubblica incolumità considerate le operazioni di alaggio e varo dei pescatori professionisti che lavorano sul piccolo approdo del lungomare di via Marco Polo. Naturalmente chi non rispetterà l’ordinanza verrà sanzionato come prevede il codice della navigazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA