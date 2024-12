Intercetta l'auto del padre con a bordo due ladri che insegue e chiama i carabinieri. Ladri che si danno alla fuga.

E' accaduto nel fine settimana quando i due sono intercettati, come detto, nel comune di San Lorenzo Nuovo. Importante il dispositivo messo a disposizione dal Comando provinciale di Viterbo che nei Comuni lacuali dell'alta Tuscia ha consentito di bloccare l'azione criminale di alcuni ladri, già autori di un furto in abitazione. I malviventi, una volta intercettati si sono dati alla fuga a bordo di un'autovettura rubata. Il tutto nasceva dalla chiamata di un cittadino al 112 della Compagnia carabinieri di Montefiascone.

L'uomo a bordo della propria autovettura, mentre percorreva la strada provinciale che va da Acquapendente al bivio di Torre Alfina ha intercettato l'auto del padre con due individui a bordo; tuttavia non vedendo il proprio genitore ma solo due individui sconosciuti, ha compreso subito che la vettura era stata appena rubata e perciò ha deciso allora di pedinare l'auto e nel frattempo di avvisare i carabinieri.

Purtroppo il “pedinamento” è durato poco, ma il cittadino è riuscito comunque a fornire all'operatore della centrale alcuni importanti punti di riferimento, indicando una zona boschiva in cui da poco avevano tagliato degli alberi. A seguito di tale segnalazione sono state fatte convergere in zona le pattuglie della Compagnia di Montefiascone, mentre la nota è stata diramata anche agli organi dell'Arma delle regioni limitrofe, a cominciare dai confinanti carabinieri di Orvieto. Alle 19.20 a circa tre km da Acquapendete, il personale della stazione carabinieri di Bolsena mentre percorreva la Sp 50 (Torre Alfinese) alla ricerca della vettura, una Volkswagen polo bianca, la notava uscire da una stradina sterrata per proseguire in direzione di Torre Alfina.

I militari si sono messi subito all'inseguimento ma purtroppo neanche il tempo di raggiungerla ed i malviventi si sono immessi in un sentiero sterrato e abbandonando velocemente la vettura, si sono dati alla fuga a piedi inoltrandosi nella fitta vegetazione circostante, facendo perdere le proprie tracce , nonostante le immediate ricerche condotte dal personale della Stazioni di Acquapendente e Bolsena.