TARQUINIA - Trascende ai più bassi livelli la campagna elettorale a Tarquinia. Una intervista, nell’ambito di una carrellata sui candidati sindaco, si è trasformata in un insulto senza precedenti all’indirizzo dell’attuale sindaco Alessandro Giulivi.

Una cattiveria gratuita che nulla a che vedere con l’ideologia politica, la diversità di opinioni e per questo ancora più condannabile.

Teatro di quello che è un vero e proprio “maleficio” è la grande piazza di Instagram nel corso della diretta per l’intervista da parte del giornalista Stefano Tienforti, direttore dell’Extra, a Giulivi, candidato in corsa per il secondo mandato da sindaco.

Un commento inaspettato, da un ignoto odiatore, che recita “Ma magari vieni giù con tutto l’elicottero”.

Immediata e trasversale l’indignazione, per un simile messaggio, con attestati di solidarietà giunti al sindaco Giulivi da ogni schieramento, per un commento “del tutto estraneo all’idea di rispetto, umanità e democrazia”, come ha sottolineato Tienforti che con la sua testata giornalistica ha preso le distanze, esprimendo “amarezza”,.

“Piena solidarietà al sindaco e condanna per tutti i comportamenti intimidatori che si stanno verificando in questi giorni - le parole di Daniele Scalet - La politica è e deve essere, altro”.

«Il confronto delle idee e il rispetto delle posizioni di ognuno, è un principio che non può essere derogato in alcun modo, e la violenza, che sia verbale, a mezzo social o fisica, non può essere mai tollerata - scandisce il candidato sindaco del centrosinistra Francesco Sposetti - I gesti di qualche facinoroso, che intende evidentemente inquinare il clima della campagna elettorale, non possono che trovare la mia personale indignazione e quella della coalizione che rappresento, nella convinzione che la sconfitta dell’avversario passi necessariamente attraverso l’unico mezzo possibile, e cioè la forza delle idee e non quella della prevaricazione, dell’insulto, dell’aggressione. Nel condannare fermamente i commenti pronunciati durante l’intervista al portale d’informazione “L’Extra.news” nei confronti del sindaco Alessandro Giulivi, che fanno il paio con gli insulti ricevuti ieri dalla candidata consigliera Arianna Centini, mi unisco all’appello lanciato dal direttore Stefano Tienforti affinchè questo ultimo scorcio di campagna elettorale mantenga i toni del dibattito civile e del confronto democratico».

