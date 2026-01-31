I carabinieri di Tarquinia hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne tunisino, residente a Roma per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti in località Mandrione delle Saline, nella notte tra il 20 e 21 gennaio, dopo diverse segnalazioni riguardanti una persona che inveiva contro alcuni residenti tentando di aggredirli, i militari hanno trovato l’uomo in evidente alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’alcol.

Nonostante i tentativi di calmarlo da parte dei carabinieri e di una pattuglia del nucleo radiomobile intervenuta a supporto, l’uomo ha reagito violentemente colpendo i militari con calci e pugni per sottrarsi al controllo venendo, tuttavia, prontamente bloccato e tratto in arresto.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia a disposizione dell’autorità giudiziaria.