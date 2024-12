FIUMICINO – Un incontro a tu per tu con i cittadini per raccogliere segnalazioni e promuovere il dialogo. È quanto accaduto questa mattina in via Giuseppe Oblach, dove il capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, Alessio Coronas, ha presenziato insieme al sindaco Mario Baccini.

«Ascoltare la voce dei cittadini: questo è l’unico modo per capire quali siano le esigenze reali della comunità», ha dichiarato Coronas in una nota stampa diffusa al termine dell’incontro. L’iniziativa si è rivelata un’occasione preziosa per confrontarsi con i residenti, che hanno partecipato numerosi, evidenziando diverse problematiche che interessano il quartiere. Tra queste, i disagi legati alla viabilità sono emersi come una delle principali criticità.

La mobilità urbana continua a rappresentare una delle sfide più sentite nella zona, con richieste di interventi mirati per migliorare strade e flussi di traffico. Coronas e Baccini hanno preso nota delle segnalazioni, impegnandosi a elaborare soluzioni concrete nel più breve tempo possibile.

«Abbiamo accolto le richieste – ha proseguito Coronas – e a breve daremo risposte e soluzioni per migliorare il quartiere e la sua vivibilità».

L'incontro si inserisce in un contesto di politiche locali sempre più orientate al dialogo diretto con la popolazione, segnale di un'amministrazione che punta a rafforzare il legame con il territorio e a rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini. Resta ora da vedere quali misure saranno messe in campo per tradurre in azioni concrete le promesse raccolte lungo via Giuseppe Oblach.