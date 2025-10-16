ALLUMIERE - TOLFA - Camminare insieme per un futuro di pace, giustizia e dignità. È questo il messaggio che animerà la Marcia per la Palestina – Insieme per la Pace, in programma domenica 19 ottobre, quando le comunità di Tolfa, La Bianca e Allumiere si uniranno in un’unica manifestazione aperta, apartitica e pacifica per esprimere solidarietà al popolo palestinese. L’iniziativa nasce dal desiderio di dire con forza che non esiste pace senza giustizia e che la libertà e la dignità non possono essere negate a nessun popolo. “Forse oggi sono cessate le bombe – scrivono gli organizzatori – ma non la segregazione, l’occupazione, la negazione dei diritti fondamentali. E noi vogliamo che il popolo palestinese sia finalmente libero”. La marcia rappresenterà un gesto simbolico ma concreto di vicinanza e di impegno civile. Il corteo partirà da piazza Veneto a Tolfa alle 10, dopo il ritrovo e il benvenuto previsto alle 9.30, e attraverserà La Bianca per poi raggiungere Allumiere, dove sarà accolto in piazza Moroni. Chi vorrà potrà unirsi al gruppo lungo il percorso, in particolare nel tratto finale, fino a Piazza della Repubblica, dove si svolgerà il “Girotondo della Pace”, un momento corale animato dalla collaborazione di NDEC e Dance World. Durante la mattinata sono previsti gli interventi di studenti, docenti, rappresentanti dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, USB, Supporto Flottilla, GASP, associazioni culturali, istituzioni e liberi cittadini, in un clima di confronto e riflessione aperta. Non mancheranno la creatività e la partecipazione: i più piccoli potranno lasciare la propria impronta colorata su un grande telo simbolico, mentre gli asinelli del Country Food porteranno un tocco di tenerezza e semplicità alla giornata. La marcia proseguirà poi con la musica dell’Associazione “Amici della Musica” di Allumiere, che accompagnerà i partecipanti fino alla Casa delle Arti, dove si concluderà l’evento con un pranzo solidale a base di pasta al sugo e musica dal vivo.“Insieme per la Pace – Marcia per la Palestina” è promossa dal gruppo Liberi Cittadini per la Palestina e la Pace – Allumiere ~ Tolfa, che invita tutte e tutti a partecipare: “Un altro mondo è possibile – scrivono – solo se impariamo a camminare insieme”.

