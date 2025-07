ALLUMIERE - Sta per tornare uno degli eventi musicali più attesi e amati del territorio: “Insieme in Musica”, il concorso canoro ideato e diretto dall’inarrestabile Max Petronilli, cantante di razza e stimatissimo docente di canto, che da anni forma con dedizione e passione giovani artisti.

Il festival, giunto ormai alla sua quarta edizione, è organizzato in collaborazione con l’energica e operosa Contrada Ghetto, guidata dal presidente Maurizio Canestrari e da un direttivo pieno di entusiasmo e spirito di iniziativa.

Un connubio perfetto che, anno dopo anno, ha reso questa manifestazione un vero e proprio punto di riferimento per la scena musicale locale e non solo.

Appena annunciate le iscrizioni, è scoppiata una vera e propria corsa: oltre 30 partecipanti in meno di 24 ore, con richieste arrivate anche da Roma e dintorni, a dimostrazione del prestigio raggiunto dall’evento. “Siamo felicissimi della risposta del pubblico e dei giovani artisti – ha dichiarato Max Petronilli – e in accordo con il direttivo della Contrada Ghetto possiamo ufficialmente dichiarare CHIUSE le iscrizioni. È una soddisfazione immensa vedere tanto entusiasmo e partecipazione. Vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta”.

“Insieme in Musica” è molto più di un concorso: è un’esperienza formativa, un momento di confronto, una vetrina per giovani talenti che, grazie a questo evento, possono esprimere sé stessi, crescere artisticamente e vivere l’emozione di un vero palcoscenico. Lo spirito che anima l’iniziativa è quello della condivisione, dell’inclusione, del sostegno reciproco. E proprio per questo motivo, accanto ai premi assegnati dalle giurie, c’è anche il Premio Simpatia, deciso direttamente dai partecipanti, che scelgono il compagno o la compagna che più ha saputo incarnare lo spirito del gruppo.

La competizione si articolerà in due sezioni: Under 14 (con 17 concorrenti) e Over 14 (con 20 concorrenti). I vincitori di ciascuna categoria riceveranno, oltre alla targa premio, anche un microfono professionale, strumento prezioso per chi vuole continuare a percorrere la strada della musica. Ma non finisce qui: la Giuria di Qualità, composta da veri esperti del settore, assegnerà anche l’ambito Premio della Critica “Flavio Mazzocchi”, intitolato alla memoria del grande musicista prematuramente scomparso, e sempre più simbolo di eccellenza e passione musicale. Il concorso si distingue anche per la straordinaria qualità della giuria tecnica, composta da figure di assoluto rilievo nel panorama musicale: Laura Gurrado, insegnante e direttrice del Coro Bimbi di Civitavecchia; Eleonora Bernabei, cantante e docente di canto; Stefania Bentivoglio, musicista, insegnante di sassofono e pianoforte, nonché direttore d’orchestra; Giulia Leonardo, musicista e insegnante di clarinetto; Irene Gargiulli, cantante di grande sensibilità interpretativa; Anthony Caruana, chitarrista, scrittore e insegnante di chitarra; Fabio Caponi, bassista e docente, anima pulsante del groove.

A questi nomi di spicco si affianca la giuria della stampa, composta da giornalisti e rappresentanti delle principali testate e radio del territorio: Cristiana Vallarino (Tuscia Up), Romina Mosconi (La Provincia), Matteo Ceccacci (Civonline), Patrizia Chimenti (Radio Stella Città) e Lorenzo Leoncini.

Una squadra compatta e qualificata che saprà offrire uno sguardo attento, professionale e appassionato sulle esibizioni in gara, assegnando il Premio della Stampa.

“Insieme in Musica” non è solo un concorso: è una festa della musica, un evento capace di accendere l’entusiasmo di tutta la comunità, grazie all’incredibile energia che Max Petronilli riesce a trasmettere e al lavoro instancabile del comitato direttivo del Ghetto, composto da donne e uomini che credono fortemente nel potere dell’arte come veicolo di crescita e coesione sociale. In un’epoca in cui troppo spesso i giovani vengono lasciati ai margini, iniziative come questa rappresentano un faro acceso, un’opportunità concreta di mettersi in gioco, di trovare fiducia in sé stessi, di coltivare sogni e ambizioni. L’edizione 2025 promette sorprese, emozioni, talenti e momenti da ricordare. E come diceva la divina Ella Fitzgerald, “l’unica cosa più bella del cantare è cantare ancora”.

Tutti pronti a sostenere questi giovani artisti, a vivere una serata di grande musica e a lasciarsi travolgere dalla passione che solo il canto, quello vero, sa regalare. Tutti sono invitati a partecipare, applaudire, emozionarsi. Perché la musica è di tutti. E insieme, in musica, si vola lontano.

