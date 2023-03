Cronaca

Inquinamento del fiume Marta, Mencarini: “Già aperto un tavolo di confronto con gli operatori”

Il sindaco di Tarquinia interviene sulla questione depuratori e sul presunto sversamento di liquami denunciato dal M5S: "Pronti a costituirci parte civile in un eventuale procedimento penale" “Con il Sib già predisposta una bozza di delibera che sarà portata in consiglio. Non possiamo permettere che esistano impianti di depurazione che sversano nel fiume o che sono sottodimensionati, o amministrazioni ed enti preposti che non controllano”