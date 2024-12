SANTA MARINELLA – Alla presentazione del progetto SEA Sailing Experience Accessibility che si è tenuta al castello di Santa Severa, era presente il sindaco Pietro Tidei, che ha aperto l’incontro, portando i saluti istituzionali e soffermandosi sull’importanza del progetto.

«Una iniziativa che punta alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del nostro territorio, in particolare della costa di Santa Severa e di Pyrgi - ha dichiarato il primo cittadino della Perla del Tirreno - un territorio che storicamente è stata la culla di popoli e civiltà antiche, di cui ancora oggi troviamo traccia nei siti archeologici presenti nella nostra città, che si riappropria della sua identità, ricostruendo il legame con le sue origini. Già ai tempi degli etruschi e poi dei romani - ha proseguito ancora Tidei - la costa era apprezzata per le sue caratteristiche paesaggistiche e climatiche, ancora oggi fonte di benessere e di longevità, come testimonia oggi la presenza di molte persone centenarie e ultracentenarie nel nostro Comune. Sta alle istituzioni portare avanti progetti che tutelino questo patrimonio che non è solo di Santa Marinella, ma dell’umanità». «L’amministrazione comunale ha dimostrato molta attenzione nei confronti dei beni archeologici e dell’importanza che essi ricoprono per lo sviluppo culturale ed economico dell’intero territorio – ha detto la delegata PaolaFratarcangeli – i nostri interventi a sostegno della valorizzazione e della conservazione dei beni storici sono costanti e continui».

