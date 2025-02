ANGELO PERFETTI

Il 4 febbraio 2025 segna una data storica: il ritorno nelle edicole di un nuovo quotidiano cartaceo. Una scelta che potrebbe sembrare controcorrente in un'epoca dominata dall'informazione digitale e dalla pervasività dei social media. Eppure, è proprio in questa apparente contraddizione che si cela il senso di questa iniziativa. Un tempo i giornali cartacei erano il pilastro della democrazia, il mezzo principale attraverso cui i cittadini si informavano, riflettevano e dibattevano sui grandi temi della società. Con l’avvento di Internet, la velocità dell’informazione ha rivoluzionato questo paradigma, offrendo aggiornamenti in tempo reale e una varietà di fonti praticamente illimitata. Tuttavia, questa stessa velocità ha portato con sé un prezzo elevato: la proliferazione di fake news, la superficialità di alcune analisi e una crescente disinformazione. Internet è senza dubbio uno strumento straordinario, capace di connettere miliardi di persone e di democratizzare l’accesso all’informazione. Tuttavia, la rapidità con cui le notizie si diffondono online non lascia sempre il tempo necessario per una verifica accurata delle fonti. I social media, con il loro meccanismo di condivisione istantanea, amplificano questa dinamica, creando un ecosistema dove l’emotività prevale spesso sull’accuratezza. In questo contesto, il giornale cartaceo si ripropone come baluardo di affidabilità e riflessione. Non è più, e forse non lo sarà mai più, il principale veicolo di notizie, ma può e deve diventare uno spazio per l’approfondimento, la contestualizzazione e la comprensione critica dei fatti. In un mondo in cui tutto corre, la lentezza diventa un valore. Un quotidiano cartaceo non può competere con l’immediatezza del web, ma può offrire qualcosa di diverso e, per certi versi, più prezioso: il tempo per approfondire, per analizzare e per offrire al lettore uno sguardo completo e ragionato sulla realtà. Ogni pagina diventa un invito a fermarsi, a riflettere e a costruire un'opinione basata su fatti verificati e analisi approfondite. Questo approccio si rivolge non solo a chi cerca una pausa dalla frenesia digitale, ma anche a chi desidera ritrovare un rapporto più personale e tangibile con l’informazione. Sfogliare un quotidiano, sentire la texture della carta, evidenziare un passaggio significativo: sono esperienze che il digitale non può replicare completamente e che mantengono il loro fascino unico. Un altro aspetto fondamentale è il ruolo del giornale cartaceo come strumento per il dibattito. In un periodo storico caratterizzato dalla frammentazione e dalla polarizzazione, avere un luogo in cui si possano condividere opinioni, raccontare storie locali e affrontare temi di interesse comune è quanto mai importante. Questo nuovo quotidiano si pone come punto di riferimento per chi vuole comprendere meglio la propria realtà, per chi cerca notizie verificate e per chi desidera contribuire a un dialogo costruttivo. Naturalmente, il successo di un’iniziativa simile non può prescindere dall'integrazione con il digitale. Il quotidiano cartaceo e l’edizione online devono lavorare in sinergia, offrendo ai lettori un’esperienza completa e complementare. Se da un lato il web può garantire aggiornamenti costanti e interazione immediata, dall’altro il cartaceo può rappresentare un momento di approfondimento e riflessione più strutturata. Questa complementarietà richiede un grande impegno da parte della redazione, chiamata a garantire la qualità e l’affidabilità delle notizie su entrambi i fronti. Fiumicino merita un quotidiano: la sua espansione demografica, l'aeroporto internazionale, i futuri porti, la sua vocazione turistica, le 14 località, i 22 chilometri di costa sono un mondo da raccontare. Siamo consapevoli che la strada è in salita, ma siamo altrettanto convinti che ci sia spazio per un prodotto editoriale che metta al centro la qualità, l’approfondimento e il servizio alla comunità. Il 4 febbraio 2025 non è solo il giorno in cui un nuovo quotidiano arriva nelle edicole; è il primo passo di un percorso che mira a dimostrare che l’informazione, quando è fatta bene, ha ancora il potere di fare la differenza. Perché un giornale non è solo un insieme di notizie: è uno strumento di democrazia, un veicolo di cultura e un ponte tra le persone. E in un mondo sempre più frammentato, un ponte è ciò di cui abbiamo più bisogno.