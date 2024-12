SANTA MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei torna a parlare di scuole, riferendosi in particolare al plesso Pirgus, che è oggetto di un’importante opera di restyling e manutenzione straordinaria iniziata lo scorso luglio, al termine delle attività scolastiche.

“Voglio tranquillizzare le famiglie, gli alunni e le insegnanti del Plesso Pirgus – dice Tidei – e confermare che la ditta appaltatrice dei lavori sta procedendo agli interventi previsti per la sistemazione della copertura del tetto della scuola - ha affermato il primo cittadino- Grazie al bel tempo di questi giorni, infatti, è stato possibile lavorare direttamente nei punti dove sono state riscontrate le infiltrazioni. E’ bene sapere che i lavori di impermeabilizzazione continueranno anche nei prossimi giorni al piano primo nelle aule lato sud ovest, al fine di mettere in sicurezza ed in piena agibilità le aule sottostanti. Al termine di tutti gli interventi, la scuola Pirgus si presenterà a tutti gli effetti come nuova, dopo anni e anni di attesa”.

Come già dichiarato durante i saluti di inizio anno scolastico, i lavori presso il plesso di via Oberdan hanno interessato la messa in sicurezza dello stabile, con la sistemazione della aule e dei locali comuni per un investimento di circa 350.000 euro di fondi Pnrr.

“In accordo con la ditta che sta eseguendo i lavori – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati – confermo che le impalcature necessarie per il rifacimento della facciata della scuola, in alcun modo saranno di intralcio alle attività esterne degli alunni. Ricordo inoltre, come da progetto, che è previsto un intervento importante anche per quel che riguarda le aree verdi del plesso”.

L’opera non è ancora terminata e proseguirà compatibilmente con le attività scolastiche, che non dovranno subire alcuna influenza o rallentamento.

Soddisfatte del buon esito degli interventi sul tetto del plesso scolastico, sono anche le due delegate alla Pubblica istruzione Sonia Cervellin e Ileana Giacomelli, che seguono da vicino ogni intervento e si sono messe a disposizione delle famiglie e del corpo docente «per qualsiasi segnalazione si voglia far pervenire al Comune e al sindaco, affinché si lavori in sinergia e per il bene di tutta la comunità scolastica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA