CIVITAVECCHIA – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alla scuola Galice di via Toscana 2. Alle 10.45 gli uomini della caserma Bonifazi sono intervenuti a causa dei danni provocati dalle piogge: all'arrivo sul posto hanno trovato gli operai del Comune che stavano svolgendo delle riparazioni, temporaneamente fermi a causa delle cattive condizioni meteo. Dopo un'attenta analisi visiva per l'intero istituto, i Vigili del fuoco hanno deciso di interdire l'utilizzo e il passaggio di un'intera ala del plesso. Questo a causa delle copiose infiltrazioni d'acqua che insistono sulla struttura. Sul posto oltre al dirigente scolastico era presente anche un funzionario dell'ufficio tecnico e manutenzione del Comune.

Si attendono le prossime ore per capire se verrà chiuso o meno l’intero edificio.