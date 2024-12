SANTA MARINELLA – Il circolo cittadino della Lega per Salvini, denuncia una infiltrazione d’acqua all’interno dei locali della scuola Pirgus e sulla questione il sindaco Tidei replica. «Ancora una volta sono costretto a rispondere a sterili e strumentali attacchi demagogici che con la realtà dei fatti hanno ben poco a vedere – dice il sindaco – ora, mettere in discussione tutte le opere pubbliche, i cantieri ed i progetti, messi in campo da questa amministrazione in questi anni soprattutto per tutte lavorazioni oggi in corso sull'edilizia scolastica , trovo assolutamente improprio evidenziare seppur giustamente, una infiltrazione di acque meteoriche sul tetto della Pirgus quale negligenza o meglio ancora, mancanza grave per lavori non eseguiti ed attualmente in corso. Preme segnalare che il "cantiere Pirgus" non è ancora ultimato, i lavori del rifacimento del tetto sono previsti nelle somme disponibili nel quadro economico dell'investimento e che sarà sicuramente cura di questa amministrazione e della ditta farsene carico. Preme altresì ricordare che il progetto seppur non prevedeva opere di impermeabilizzazione delle coperture, ha subito varianti proprio per far fronte a tutti gli imprevisti non desunti nella fase iniziale. Pertanto, raccogliendo la segnalazione del corpo insegnate, dei genitori e delle famiglie, che voglio fin d'ora rassicurare tutti i fruitori del plesso scolastico di via Oberdan, che sia le opere di sistemazione esterna che quelle inerenti il rifacimento del manto impermeabile in copertura saranno realizzati entro l'importo dei lavori appaltati. Tutti i fondi Pnrr acquisiti per questo plesso scolastico, per circa 350mila euro, saranno spesi al meglio dando priorità alla sicurezza degli ambienti scolatici ed alla loro salubrità. E' con questo spirito che mi contraddistingue nell'operato esclusivo per l'interesse pubblico di Santa Marinella, che invito in futuro famiglie e docenti a rapportarsi in sinergia con gli uffici comunali, ciò al fine di non dare alla carta stampata una visibilità non adeguata su temi concreti che sono invece di facile o possibile risoluzione”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA