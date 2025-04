LADISPOLI – Manca il segretario generale e la sua assenza farà saltare il consiglio comunale di questo pomeriggio. L’annuncio ufficiale lo ha dato il presidente della massima assise cittadina, Carmelo Augello. «Seguirà una nuova convocazione al fine di riprogrammare la prossima data», è quanto affermato da Augello. In particolare oggi si sarebbe votato per la nuova realizzazione dell’istituto scolastico tra viale Mediterraneo e via dei Narcisi, tra i quartieri residenziali Cerreto e Campo Sportivo. Un progetto già ben definito come annunciato dal sindaco Alessandro Grando sabato scorso in virtù di un project financing da circa 6 milioni di euro. La nuova struttura accoglierà circa 300 alunni. Da capire la tempistica, si parla di almeno due anni.

L’altro punto all’ordine del giorno, in vista della stagione estiva, è il piano di utilizzo degli arenili sulla costa di Ladispoli. Nessuno dei due temi comunque sembra essere in discussione, il voto favorevole è solo rimandato di qualche giorno.

