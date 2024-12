FIUMICINO - In seguito allediverse segnalazioni fatteda parte dei cittadini sui rischi d’incidente, la commissione lavori pubblici ha effettuato un sopralluogo per esaminare l’incrocio tra via monte Solarolo e via val Lagarinae valutare la pericolosità di quel bivio, sempre più trafficato e che dispone di una scarsa visibilità.

«I nostri tecnici stanno svolgendo le valutazioni necessarie per elaborare il piano migliore e mettere in sicurezza l’incrocio, oltre ad uno studio sulla viabilità di quel tratto, in sincronia con la polizia locale», ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici, Giovanna Onorati.