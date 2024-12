FIUMICINO - L’associazione in difesa dei diritti dei cittadini, utenti e consumatori Robin Hood lancia un appello all’Amministrazione Comunale di Fiumicino affinché la periferia sia dotata di nuove rotatorie in punti nevralgici per la circolazione.

“«Le rotatorie – spiega il vicepresidente di Robin Hood l’arch. Angelo Daruni Ciaffi – sono state scoperte all’estero molto prima che in Italia. Esse risolvono molti problemi della viabilità perché riducono i rischi di incidenti, fanno risparmiare carburante agli automobilisti non più in fila aspettando il verde al semaforo, velocizzano il traffico. Nel nostro paese se ne stanno costruendo moltissime proprio perché si è coscienti della loro utilità.

In effetti, notiamo, un po’ ovunque questi svincoli, l’ultimo dei quali in via Coccia di Morto vicino Focene, la circolazione e la sicurezza ne hanno tratto enorme beneficio. E’ stato evitato un semaforo, anzi due, resa più agevole la svolta perso la località balneare, e gli automobilisti ora rallentano senza lunghe code in attesa del via libera.Ebbene nel territorio di Fiumicino nord – continua l’architetto Daruni – ne avrebbero disperato bisogno. Citiamo almeno tre casi di incroci pericolosissimi, purtroppo funestati da incidenti continui. Il primo è l’incrocio tra di via Tragliata (che poi diventa via Boccea verso Roma) con via dell’Arrone e via Santa Maria di Galeria. Queste due ultime strade hanno lo STOP, ma pochi lo rispettano. Inoltre l’incrocio è coperto da numerose piante che non permettono di vedere chi arriva dalle strade traverse . Il secondo incrocio riguarda – chiosa il responsabile di Robin Hood – via di Tragliatella che si interseca con via del Casale di sant’Angelo. Recentemente il nostro assessore ai LL.PP. Giovanna Onorati ha partecipato ad un ennesimo incontro con le altre autorità interessate alla risoluzione del problema, in quanto il luogo interessa tre comuni: Fiumicino, Roma e Anguillara. Vi sarebbe molto spazio per realizzare una ampia rotatoria in un incrocio che ha visto numerosissimi incidenti. Il terzo punto nevralgico è la via Aurelia subito dopo i due semafori di Torrimpietra – conclude Angelo Daruni Ciaffi – Una volta esisteva un semaforo che venne poi assurdamente smontato. Impossibile uscire da viale Tre Denari per andare verso Roma o Civitavecchia. Difficile immettersi sulla via statale Aurelia per chi proviene dalla Corte di Arenaro o dal supermercato o dal Mc Donald. Ci appelliamo al buon senso dell’Assessore Onorati perché si adoperi alla realizzazione di queste rotatorie ».