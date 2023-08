CERVETERI – Giulia Presciutti e Alessandra Zonno. Sono loro le ragazze che giovedì sera a Campo di Mare si sono aggiudicate i titoli di Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2023 e Miss Etruria 2023 conquistando così la partecipazione alle prefinali nazionali a Miss Italia. Sono state in totale 31 le ragazze che ieri sera hanno partecipato alla quarta finale regionale dell’84esima edizione del concorso nazionale.

Le ragazze si sono esibite in diverse coreografie, dedicate alla moda beachwear e sportswear, con abiti da sera e gioielli Miluna e con il classico body da gara per il fatidico passaggio davanti alla giuria e la conquista dei due ambiti titoli, sulle orme di grandi dive di ieri, come Gina Lollobrigida e Sophia Loren o, in tempi più recenti, Anna Valle e Miriam Leone.

La finale, organizzata dalla Delta Events – agenzia esclusivista del concorso Miss Italia per la regione Lazio – è stata presentata da Margherita Praticò e diretta dal regista Mario Gori.

Nel corso della serata si sono succeduti diversi momenti di spettacolo, con i “Bro Safari Crew”, formazione del Centro Artistico Balletto di Tolfa diretto dalla prof. Marilena Ravaioli, e con due delle ragazze in gara, Federica Mora e Miriana Bolletta, che si sono esibite, rispettivamente, in un monologo di Alda Merini “E poi fate l’amore” e nel brano di Mina “Parole Parole”.

In giuria sedevano il consigliere città metropolitana di Roma Capitale Alessio Pascucci, la vice presidente del consiglio comunale di Cerveteri Linda Ferretti, la sopracitata Marilena Ravaioli, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo, il personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone, l’avvocato del Codacons Cristina Adduci e i due proprietari dell’Alma Club di Marina di Cerveteri Federico Peluso e Marco Fellone.

