TARQUINIA - Il bullismo e il cyberbullismo al centro del prossimo incontro di “Pillole di psicologia”. Ne parleranno sabato 30 novembre, alle 16,30, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, l’avvocato Paolo Pirani e la psicologa e psicoterapeuta Claudia Rossetti, promotrice del ciclo di appuntamenti organizzato in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, il Comune di Tarquinia e con il patrocinio del Ministero della cultura. Verranno approfondite le similarità e le diversità dei due fenomeni, analizzando come si manifestano e quali gravi conseguenze possono avere, con l’obiettivo di capire quali strumenti le famiglie e la scuola possono adottare per prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza. Saranno poi illustrati gli aspetti psicologici e legali in un'ottica di rete e sinergia tra psicologi e avvocati. «Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del bullismo – afferma la psicologa Rossetti -. Con le nuove tecnologie, i bulli, oltre che con azioni violente e intimidatorie, possono perseguitare le vittime con messaggi, immagini e video offensivi inviati sui telefonini o pubblicati su siti e social network. Con l’avvocato Pirani, da molti anni impegnato in importanti iniziative di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere e sulle persone più fragili, si farà luce su una problematica estremamente complessa e, purtroppo, molto diffusa».

