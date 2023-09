LADISPOLI – Ancora un incidente stradale sulla statale Aurelia. Questa volta a scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbero stati due tir. Il fatto è accaduto all’altezza dello svincolo per Ladispoli sud, all’altezza di Palo Laziale.

Uno dei due mezzi pesanti stava trasportando del grano che con l’incidente si è riversato sulla carreggiata. Sul posto si attendono le forze dell’ordine. (segue)