CIVITAVECCHIA – Incidente questa mattina sull’Aurelia sud, all’altezza del ristorante Esterina. La Polizia locale è intervenuta sul posto per accertare le cause di un violento impatto tra una Fiat Panda ed uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, un giovane civitavecchiese, trasportato in ambulanza all’ospedale San Paolo. Viabilità in tilt nella zona.

A causa delle gravi condizioni, il ragazzo è stato trasferito in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

