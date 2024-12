FIUMICINO – Incidente mortale al km 31.700 della statale Aurelia, all’altezza di Palidoro. Un’auto e una moto sarebbero venute a collisione, per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio il conducente della moto, un ragazzo di 24 anni. Inutili i tentativi, da parte dei sanitari, di rianimarlo. Sul posto i carabinieri. Il traffico al momento è bloccato in ambo le direzioni di marcia. Sul posto si attende il magistrato. (segue)