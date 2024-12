CERVETERI – Grave incidente poco fa in A12 all’altezza di Cerveteri. Intorno alle 11.30 un furgone si è scontrato con un pullman di turisti spagnoli in direzione Roma e ad avere la peggio è proprio il conducente del mezzo pesante estratto dai vigili del fuoco di Cerenova dalle lamiere accartocciate dopo essersi ribaltato su un fianco. È stato trasportato in codice rosso all’Aurelia Hospital.

Illesi fortunatamente i passeggeri del bus. Sul posto per i rilievi la polstrada di Cerveteri-Ladispoli. Code registrate da Cerveteri fino a Torrimpietra.