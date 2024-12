CIVITAVECCHIA – Rimangono gravi le condizioni del giovane operaio ferito nel pomeriggio di lunedì, mentre stava lavorando nel vano scala di un condominio a piazzale Giuseppe Di Vittorio, in zona Campo dell’Oro. Delle indagini si sta occupando lo Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) della Asl Roma 4, che nell’immediatezza ha affiancato i Carabinieri e i Vigili del fuoco, intervenendo sul posto. I tecnici specializzati si sono subito messi al lavoro per cercare di capire cosa possa essere realmente accaduto nel vano scala del condominio, anche attraverso l’ascolto degli altri operai impegnati nei lavori di installazione della fibra ottica a Campo dell’Oro. Per quanto riguarda il 21enne campano rimasto ferito, l’ospedale romano Sant’Eugenio non ha ancora sciolto la prognosi. Importanti ferite al volto, alle braccia e alle mani, conseguenze di una violentissima fiammata che ha accompagnato l’esplosione. Bisognerà attendere le prossime ore per fare chiarezza sulle reali condizioni di salute dell’operaio, seppure al momento non risulterebbe in pericolo di vita. Sull’incidente è intervenuto anche il sindacato Slc-Cgil: «Esprimiamo la nostra profonda solidarietà e vicinanza all’operaio coinvolto, questo ennesimo episodio di infortunio sul lavoro non può e non deve essere considerato un caso isolato o frutto della fatalità. È il risultato di una catena di responsabilità collettive per cui non si investe abbastanza in salute e sicurezza, prevenzione, formazione e controllo delle condizioni lavorative. Non è più tollerabile che le lavoratrici e i lavoratori siano costretti a pagare, con la propria salute e troppe volte con la vita, il prezzo di scelte irresponsabili e di un sistema di controllo troppe volte insufficiente».