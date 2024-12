Un altro incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di oggi a Castel Sant’Elia dove un operaio di 40 anni, di origini marocchine, è rimasto schiacciato dalla sponda di un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 in un’azienda in località La Chiusa. Per cause ancora in corso d’accertamento, mentre l’uomo stava scaricando del materiale all’interno di una azienda, la sponda del cassone del camion avrebbe ceduto all’improvviso schiacciandolo.

Il 40enne è stato subito soccorso dal 118 che ne ha disposto il trasferimento al policlinico Gemelli in eliambulanza. L’uomo avrebbe riportato un trauma addominale da schiacciamento.

Secondo quanto si è potuto apprendere, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti sul luogo dell’incidente oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri e l’ispettorato del lavoro per i rilievi del caso e gli accertamenti volti a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.