LADISPOLI - Stava attraversando la strada sulla Settevene Palo, in prossimità del supermercato, quando sarebbe stato colpito da un'auto in transito. Vittima un senza fissa dimora di 47 anni, di nazionalità romena. Purtroppo però, non ce l'ha fatta. I fatti risalgono alla tarda mattinata di sabato. Dopo l'incidente l'uomo era stato trasportato al Padre Pio di Bracciano e non sembrava in gravi condizioni. Dopo quattro giorni la notizia del decesso. Tra le ipotesi c'è quella dell'arresto cardiaco ma a stabilirlo con certezza sarà l'autopsia disposta dal pm Roberto Savelli. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, si erano portati anche gli agenti della Polizia locale. Secondo la prima ricostruzione sembrerebbe che il clochard (che viveva in una roulotte posizionata nel parcheggio vicino la stazione ferroviaria) stesse camminando a bordo carreggiata con il suo carrello della spesa. Su quello stesso carrellino sarebbero finite le ruote dell'auto guidata da un 30enne. Il senzatetto sarebbe così caduto in terra battendo la testa. Ad allertare i sanitari sarebbe stato proprio il giovane alla guida dell'auto. Da capire ora se l'incidente sia stato determinante, o no, nel decesso dell'uomo, avvennuto a distanza di qualche giorno dal suo ricovere in ospedale.

