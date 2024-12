LADISPOLI – Incidente poco fa avvenuto sulla A12 con un’auto che si è ribaltata nei pressi dello svincolo autostradale di Ladispoli-Cerveteri. Solo una persona è rimasta ferita, il conducente della vettura, che è riuscito comunque ad uscire dall’abitacolo. Sul posto gli agenti della polstrada, i vigili del fuoco di Cerenova e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al San Paolo di Civitavecchia per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Disagi e rallentamenti in direzione di Civitavecchia.