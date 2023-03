Cronaca

Incidente a Tvn: l'allarme della Fiom

La denuncia per lo scoppio di una valvola arriva del sindacato impegnato nella quarta settimana di protesta con i metalmeccanici. L’episodio avvenuto tra sabato e domenica è stato l’occasione per ribadire la necessità di effettuare le dovute manutenzioni. Mercoledì lo sciopero con presidio fuori la centrale e poi a Molo Vespucci in solidarietà con i portuali