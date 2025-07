TARQUINIA – Un vasto incendio boschivo ha colpito sabato una zona di campagna tra Tarquinia, Allumiere e Tolfa, richiedendo l’intervento di numerose squadre antincendio. Le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, hanno reso necessario l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, del DOS VVF e l’attivazione della Sala Operativa Regionale.

Fondamentale il contributo dei volontari AEOPC Tarquinia, con due pickup antincendio, e delle Protezioni Civili di Allumiere (pickup e autobotte da 5.500 litri) e Tolfa (pickup), tutte coordinate da AEOPC Italia. A supporto anche due Canadair che hanno effettuato lanci aerei per contenere il rogo. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite fino a sera. “Grazie a tutti per l’impegno in questa campagna antincendio estiva” è il messaggio dell’AEOPC Tarquinia.