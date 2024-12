In fumo la notte scorsa i cassonetti dell’isola di prossimità di Strada Signorino. Si sospetta che si sia trattato di un incendio doloso.

A darne notizia è stata la sindaca Chiara Frontini. “Stanotte sono andati a fuoco i cassonetti dell’isola di prossimità n. 29/Signorino – scrive sui social – Sono in corso accertamenti per verificare la natura dell’incendio. Il personale di Viterbo Ambiente, dei vigili del fuoco, della reperibilità e della polizia locale è intervenuto tempestivamente per mettere in sicurezza l’area. Nel frattempo – prosegue Frontini – informiamo i residenti che stiamo organizzando la collocazione di più cassonetti all’IP28/Freddano e all’IP di Pian di Tortora dove potranno temporaneamente conferire i propri rifiuti”.