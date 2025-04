Paura venerdì sera a Gallese dove si è sviluppato un incendio. Le fiamme sono divampate per cause ancora in corso d’accertamento nei pressi della centrale del gas di Strada Corteccoli.

Pare che abbia preso fuoco una cabina dell’impianto di Snam Rete Gas. L’allarme è scattato intorno alle 20. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Civita Castellana che sono stati supportati da un’altra squadra di Viterbo. Presenti sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito per gli accertamenti di rito.

I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a domare l’incendio mettendo successivamente in sicurezza l’area.

Per fortuna, nonostante la delicatezza dell’intervento, non ci sono state conseguenze per persone o cose.