Un incendio sta interessando alcuni mezzi parcheggiati alla stazione di Orte. Secondo quanto si è appreso, intorno alle 21 le fiamme sono divampate nel parcheggio dello scalo ferroviario per cause che sono ancora in corso d’accertamento.

L’incendio avrebbe coinvolto un autobus e alcune vetture. Fortunatamente non dovrebbero esserci feriti. Le fiamme alte sono visibili a distanza. Il video del rogo, in cui si sentono anche dei rumori tipo esplosioni, ripreso da un passante, è stato postato sui social. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Civita Castellana.

Seguono aggiornamenti