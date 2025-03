È stato trovato privo di vita in cucina. Francesco Milioni, 94 anni, sarebbe morto per le esalazioni dei fumi sprigionati nell’incendio della sua abitazione. I vigili del fuoco, accorsi questa mattina nel suo appartamento al quarto piano di un immobile in via Santa Lucia 38, lo hanno trovato riverso a terra ma per lui non c’era già più nulla da fare.

A dare l’allarme è stata una vicina di casa della vittima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio è partito nella zona giorno ed è rimasto circoscritto a due stanze.

Le fiamme sarebbero partite dalla zona del divano anche se non sono chiare le cause. Tra le ipotesi quella che il rogo possa essere divampato dalla batteria al litio del cellulare. Saranno necessari ulteriori accertamenti e approfondimenti per chiarire anche le cause del decesso di Milioni. L’uomo, che viveva da solo, era stato colpito qualche anno fa da un lutto terribile: suo figlio Sergio, stilista viterbese piuttosto conosciuto, è morto a 52 anni dopo una breve malattia.