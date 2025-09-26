LADISPOLI – Fiamme e paura in un appartamento in via Messico nell’omonimo quartiere della città. Sono stati evacuati per precauzione tutti gli inquilini dello stabile dai pompieri del distaccamento di Cerenova arrivati in pochi minuti per spegnere il rogo ieri pomeriggio. Un intervento provvidenziale da parte dei vigili del fuoco. A quanto si è appreso, l’incendio si è sviluppato sul balcone, dove si trovavano alcuni materiali che hanno preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Gli occupanti dell’abitazione sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto per precauzione anche un’ambulanza del 118, i carabinieri e gli agenti del commissariato di polizia. Non si sono registrano feriti, ma il denso fumo è stato visibile anche a distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti. La situazione fortunatamente dopo circa un’ora è tornata nella normalità e i condomini sono potuti tornare nelle rispettive case.

