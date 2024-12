MONTALTO DI CASTRO - Paura domenica mattina a Montalto di Castro per un incendio divampato in un condominio. Un appartemento situato in strada Belvedere ha preso fuoco.

Secondo quanto appreso, le fiamme sarebbero partite dal bagno dell’abitazione situata al piano terra di una palzzina composta da due piani.

Fortunatamente, in quel momento non era presente nessuno.

Sul posto, per domare le fiamme, sono interventi i vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia e gli agenti della polizia locale del posto.

Al vaglio le cause che possono aver determinato il rogo.

