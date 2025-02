Una tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri (lunedì 3 febbraio) a Oriolo Romano, dove un incendio ha devastato un appartamento in una palazzina di due piani situata in via della Stazione. Le fiamme, divampate intorno alle 22,15, hanno danneggiato i solai in legno della struttura, mentre il fumo ha intrappolato gli inquilini del secondo piano.

Immediatamente dopo l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre provenienti da Civita Castellana, Bracciano e Tarquinia, supportati da un'autobotte e un'autoscala provenienti da Viterbo. Le operazioni di soccorso hanno visto il salvataggio di una donna, tratta in salvo grazie all'intervento dell'autoscala.

Purtroppo, durante le operazioni di soccorso, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un'anziana di 80 anni. Il personale del 118 ha confermato il decesso della donna, attribuito a intossicazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, mentre la palazzina, che ospita sei appartamenti, è stata dichiarata parzialmente non fruibile a causa dei danni causati dall'incendio.