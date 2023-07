Momenti di paura oggi pomeriggio a viale Garibaldi per via di un incendio che si è sviluppato all’interno del ristorante “da Vitale”. Intorno alle 18 i Vigili del fuoco si sono portati sul posto e proprio l’immediato intervento del personale della caserma Bonifazi, oltre all’apertura anticipata del locale da parte del proprietario, ha consentito di limitare i danni. Le cause, molto probabilmente, sono legate a un corto circuito che ha innescato un piccolo focolaio, subito domato dai Vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti e anche i danni alla struttura sembrerebbero di lieve entità. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

