Paura oggi alla periferia di Sutri per un incendio divampato in un’area boschiva che è arrivato a minacciare alcune case.

Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio.

Le alte temperature e il vento hanno alimentato le fiamme che si sono diffuse rapidamente.

Il fuoco è arrivato a lambire alcune abitazioni della zona.

Tuttavia l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana è stato tempestivo ed efficace. I caschi rossi sono riusciti a contenere le fiamme supportati anche dai volontari della protezione civile di Monterosi.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno coordinato le operazioni di sicurezza e hanno gestito la viabilità.

Ci sono volute due ore per domare completamente l’incendio grazie al lavoro congiunto delle squadre. Fortunatamente non si registrano feriti. Da chiarire le cause del rogo